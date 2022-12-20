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عربي-دولي

بوتين يعقد اجتماعا موسعا لتحديد مهام الجيش الروسي للعام المقبل

Lebanon 24
20-12-2022 | 16:59
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين غدا الأربعاء، لتحديد مهام الجيش الروسي في العام المقبل.

وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا موسعا مع كبار القادة العسكريين في الـ21 من كانون الأول للوقوف على أداء الجيش الروسي خلال العام المنتهي، وتحديد مهام العام المقبل العسكرية".
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ويأتي الاجتماع فيما تواصل القوات الروسية منذ 24 شباط الماضي عمليتها العسكرية في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس، واستكمال تحرير الأراضي الروسية الجديدة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون من قوات كييف، وحلفائها من المرتزقة الغربيين والبولنديين.
 
(روسيا اليوم) 
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