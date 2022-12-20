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عربي-دولي

تورط مسؤولين بتهريب مبلغ هائل إلى الخارج الجزائر

Lebanon 24
20-12-2022 | 16:10
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نظرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في الجزائر في واحدة من أكبر الفضائح المتورط فيها 33 متهما، بينهم مسؤولون وإداريون مصرفيون، ومسيرو شركات استيراد وهمية.

وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأنه وعلى مدار ست سنوات تم تحويل أموال ضخمة إلى الخارج باستغلال تصاريح جمركية وسندات وجداول إرسال كلها مزورة.
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وأضافت أن حجم تهريب الأموال بالعملة الصعبة وصل إلى رقم فلكي، حيث بلغ في المجموع 26800 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.


وفي جلسة محاكمة متواصلة، استغرقت يوما كاملا بنهاره وليله، نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران في حدود الساعة السابعة والنصف من صباح الثلاثاء بأحكام إدانة تراوحت بين سنتين حبسا نافذا لمسؤولتين في بنك أجنبي، وأيضا بـ5 سنوات و10 سنوات سجنا نافذا في حق أعضاء آخرين من الشبكة.


وذكرت أن من بينهم مدير بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) بوهران، الذي نال أقصى عقوبة منطوق بها.

وأفادت الصحيفة بأنه تمت تبرئة أحد الموظفين، وإصدار أمر بالقبض الدولي على اثنين من المتهمين الفارين، أحدهما يمثل هذه الشبكة ومهندس كافة عمليات التوطين البنكي لشركاته الوهمية التي أسسها بأسماء مستعارة، في مقابل بعض العمولات وأطباق من السمك.

وأشارت إلى أن الأخير ومع انكشاف أمر الشبكة فر خارج البلاد وبحوزته عشرات المليارات.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن وقائع هذا الملف تعود إلى سنتي 2009 و2014 في وهران.
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