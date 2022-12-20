Advertisement

عربي-دولي

رئيس مجلس النواب المصري يدافع عن "صندوق قناة السويس"

Lebanon 24
20-12-2022 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1021816-638071792977936948.jpg
Doc-P-1021816-638071792977936948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخل رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، على خط الجدل الواسع الذي شهدته مصر بعد إقرار البرلمان بصفة أولوية مشروع إنشاء صندوق تابع لقناة السويس، أمس الأول، الذي رأى فيه البعض مقدمة لبيع المرفق الاستراتيجي الذي يعد من ضمن أهم الممرات الملاحية في العالم.
Advertisement
ودافع جبالي عن القرار، مشدّداًً على عدم المساس بالمجرى الملاحي باعتباره مالاً عاماً، وأن الأمر يقتصر على إدارة الأصول التابعة لشركة قناة السويس.
ووافق أعضاء مجلس النواب المصري بعد حالة من الانقسام والجدال بين النواب أنفسهم، بصورة أولية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، يسمح لها بحسب المادة (15 مكرر ب)، بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وهي الجملة التي أثارت جدلاً كبيراً في الشارع المصري، وصل إلى حد تدشين هاشتاغ "قناة السويس خط أحمر".
رئيس مجلس النواب ألقى كلمة خلال جلسة المجلس أمس الثلاثاء، عبر فيها عن استيائه العميق مما أثير حول حول مشروع القانون، مشدداً على أن إجراءات الموافقة على القانون بصورة نهائية لم تستكمل، والقانون لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس.
وتابع جبالي الذي لم يخف غضبه من المحسوبين على النخبة المثقفة الذين هاجموا المشروع: "قناة السويس لن تمس كونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل يزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفقاً للمادة (43) من الدستور، بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً".



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:32 | 2022-12-20
23:30 | 2022-12-20
23:14 | 2022-12-20
23:00 | 2022-12-20
20:00 | 2022-12-20
19:30 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website