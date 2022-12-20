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عربي-دولي

كوريا الشمالية تهدّد اليابان بعمل حقيقي

Lebanon 24
20-12-2022 | 19:00
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أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم تحذيراً صارماً ضد اليابان، بسبب سعيها من أجل ما يسمى بقدرة الضربات المضادة المنصوص عليها في وثائق سياستها الأمنية الجديدة.
وقالت الوزارة إن اليابان تشكل تهديداً أمنياً خطيراً لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا، من خلال تبني سياسة جديدة تتمثل في امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات استباقية ضد دول أخرى، مبينة أنه رداً على تحرك اليابان ستواصل كوريا الشمالية إظهار مدى قلقها واستيائها، من خلال اتخاذ عمل حقيقي.
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