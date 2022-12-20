البشير يعترف: أتحمّل مسؤولية انقلاب 1989

اعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم، بأنّه يتحمّل مسؤولية انقلاب 30 حزيران 1989، وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء قائلاً: "أعلم أن الاعتراف سيد الأدلة".



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وقال: "الأوضاع في الجيش كانت مزرية، وأقف بكل فخر أمام المحكمة، وأقول إنني قائد لثورة الإنقاذ"، مضيفاً أنه "لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في "أحداث 30 جزيران".