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عربي-دولي

الليرة السورية تواصل الانهيار التاريخي.. والذهب يعاكسها صعوداً

Lebanon 24
20-12-2022 | 20:00
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واصلت الليرة السورية انهيارها مسجلة أدنى مستوى في تاريخها متجاوزة عتبة ال 6300 مقابل الدولار الأميركي الواحد، ولم يكن حالها أمام الذهب بأفضل حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعا قدر بنحو 150 ألف ليرة منذ مطلع العام.
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وسجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي في دمشق وحلب (6375 للمبيع و6275 للشراء)، وفي إدلب وصل سعر الدولار الى (6800 مبيعا و6750 شراء)، بحسب موقع "الليرة اليوم" المختص بأسعار العملات.

أما "مصرف سوريا المركزي"، فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت بلغ 3015 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، وهو السعر الذي حدده في 6 ديسمبر 2022.
وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الحالي بنسبة 77% على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 13% على أساس شهري.
وكانت الليرة السورية سجلت نهاية العام 2012 نحو 97 ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل أن تبدأ مرحلة الانهيارات الكبيرة مع بداية العام التالي.

وبموازاة انهيار الليرة امام الدولار، تجاوز سعر غرام الذهب حاجز الـ 300 ألف ليرة مع توقعات بكسره حاجز الـ400 ألف بنهاية العام، وبذلك تكون أسعار الذهب ارتفعت بما يزيد على 150 ألف ليرة منذ بداية العام الحالي.
وبحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 258 ألف ليرة.
أما غرام الذهب من عيار 21 فقد وصل سعره للمبيع إلى 301500 ليرة.
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