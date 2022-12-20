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عربي-دولي

زيلينسكي في واشنطن.. أول رحلة خارج أوكرانيا منذ بدء الحرب

Lebanon 24
20-12-2022 | 23:00
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كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الأربعاء، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على بلاده في فبراير الماضي.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إن البيت الأبيض يخطط لعقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، الأربعاء، كما سيلتقي أعضاء الكونغرس و"قد يلقي كلمة".
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وتتزامن الزيارة مع نية الإدارة الأميركية إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة صواريخ باتريوت، وفقا لمصدرين مطلعين على المخطط الجاري.
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