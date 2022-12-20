سيول عنيفة تغمر أحياء في السودان وتسبب وفاة طفل





وقال سكان في الأحياء الجنوبية للمدينة إن معظم البيوت تواجه خطر الانهيار، في ظل صعوبة كبيرة في الحركة و"مخاطر حقيقية" تواجه قاطني المنازل.

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وتوفي طفل صعقا بالكهرباء في أحد الأحياء التي تعاني ضعفا كبيرا في البنية التحتية، وفق مصادر "سكاي نيوز عربية". غمرت سيول عنيفة معظم أحياء مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي للسودان، الثلاثاء، مما أدى إلى وفاة طفل على الأقل، وسط أزمة إنسانية صعبة.وقال سكان في الأحياء الجنوبية للمدينة إن معظم البيوت تواجه خطر الانهيار، في ظل صعوبة كبيرة في الحركة و"مخاطر حقيقية" تواجه قاطني المنازل.وتوفي طفل صعقا بالكهرباء في أحد الأحياء التي تعاني ضعفا كبيرا في البنية التحتية، وفق مصادر "سكاي نيوز عربية".

وجاءت موجة السيول الأخيرة في أعقاب أمطار غزيرة اجتاحت بعض مناطق ولاية البحر الأحمر خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما دفع السلطات المحلية لإغلاق المدارس.



ويتخوف السكان المحليون من آثار كارثية قد تحدث بسبب تلوث المياه، خصوصا في ظل احتمالية اختلاط مياه السيول بمخلفات التعدين الضارة كالزئبق والسيانيد، حيث تنحدر المياه من مناطق قريبة من مواقع تعدين.