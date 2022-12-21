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عربي-دولي

بايدن في تسجيل مصور: الاتفاق النووي "في حكم الميت"

Lebanon 24
21-12-2022 | 00:00
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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي أن الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران للحد من برنامجها النووي بات "في حكم الميت"، لكنه لن يقوم بالإعلان عن ذلك، حسبما يظهر تسجيل مصور نشر الثلاثاء.
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والتسجيل الذي صور على الأرجح في الثالث من تشرين الثاني خلال زيارة بايدن إلى كاليفورنيا، تظهر فيه امرأة تطلب من بايدن أن يعلن أن "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، لم تعد قائمة.

وتسأل المرأة التي كانت تضع على شعرها شريطة بألوان العلم الإيراني على ما يبدو، بايدن بينما كان يصافح عددا من الأشخاص: "الرئيس بايدن، هل يمكنكم الإعلان أن خطة العمل الشاملة المشتركة باتت في حكم الميت؟".

ويجيبها بايدن: "لا"، لترد: "لم لا؟".

فيضيف "إنها بحكم الميت لكننا لن نعلن عن ذلك. القصة طويلة".

وتحضه المرأة والأشخاص الموجودون إلى جانبها على عدم إبرام اتفاقات مع حكومة طهران، وتقول: "إنهم لا يمثلوننا"، ويضيف آخر: "إنهم ليسوا حكومتنا".

ويجيب بايدن "أعلم بأنهم لا يمثلونكم. لكن سيكون بحوزتهم سلاح نووي"، ثم ينتهي التسجيل.
 
وردا على سؤال بشأن التسجيل، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن لا أحد يشكك بصحته.

وأضاف أن واشنطن تريد إحياء الاتفاق، لكن ذلك ليس أولوية نظرا للحرب الأوكرانية.

وصرح كيربي أمام الصحفيين، أن "تصريحات الرئيس تتماشى تماما مع كل دأبنا على قوله بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي ليست محور تركيزنا الآن".

وأردف: "لا يحصل أي تقدم الآن فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. لا نترقب أي تقدم في أي وقت كان في المستقبل القريب".

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "ببساطة لا نتوقع التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، بينما تواصل إيران قتل مواطنيها وتبيع طائرات مسيّرة لروسيا"، في إشارة إلى التظاهرات المتواصلة منذ أشهر، وتزويد طهران موسكو بطائرات مسيّرة هجومية لاستخدامها في أوكرانيا.
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