أميركا على اتصال مع حلفائها بشأن تعليق طالبان الدراسة الجامعية للفتيات

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة على اتصال بالحلفاء بشأن قرار وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان، بتعليق دراسة الطالبات في الجامعات حتى إشعار آخر.



وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان أن "الولايات المتحدة تدين قرار طالبان الذي لا يمكن الدفاع عنه بمنع الأفغانيات من تلقي تعليم جامعي".

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