غوتيريش يبدي "قلقه العميق" لقرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن قلقه العميق لقرار حركة طالبان الأفغانية منع الفتيات من ارتياد الجامعات.وخلال وقت سابق الثلاثاؤ، قررت حركة طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم: "أبلغكم جميعاً بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".