رامي مخلوف للسوريين: "حدث كبير" سيتكلم عنه العالم

كشف رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، عن ما سمّاه "حل شامل" في بلاده على بعد "بضعة أسابيع يأتي على شكل حدث كبير يتكلم عنه العالم بأسره، ويبهر السوريين من شدة عظمته".



وفي منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، دعا مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، السوريين إلى الصبر، وألا يسمحوا "لأحد أن يعبث باستقرار بلدهم وخصوصا في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية"، وقال إن "الفوضى ستزيد الوضع سوءا ولن ترحم أحدا".

Advertisement