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عربي-دولي
رامي مخلوف للسوريين: "حدث كبير" سيتكلم عنه العالم
Lebanon 24
20-12-2022
|
23:32
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كشف رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، عن ما سمّاه "حل شامل" في بلاده على بعد "بضعة أسابيع يأتي على شكل حدث كبير يتكلم عنه العالم بأسره، ويبهر السوريين من شدة عظمته".
وفي منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، دعا مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، السوريين إلى الصبر، وألا يسمحوا "لأحد أن يعبث باستقرار بلدهم وخصوصا في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية"، وقال إن "الفوضى ستزيد الوضع سوءا ولن ترحم أحدا".
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وتابع: "الفرج بات أقرب من القريب والحلول قادمة. نحن على مسافة قريبة جدا من حل شامل، وبقيت خطوة واحدة فقط هي صعبة ومخيفة لذات القلوب الضعيفة لكنها قصيرة المدة ولن تتعدى بضعة أسابيع (والله أعلم) وبعدها ينتج حدث كبير سيتكلم عنه العالم بأسره وسيبهر السوريين من شدة عظمته ثم يليه انفراجات عجيبة متتالية".
وذكر أن تلك الانفراجات تتمثل ببدء تدفق "المساعدات على سوريا والسوريين من كل أرجاء الأرض، يرافقها أصوات دولية تنادي بإيقاف معاناة السوريين، فتُرفع العقوبات، ويعود المهجرون، وتُعاد العلاقات الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية، ويُغلق الملف السوري بسلام".
وأكد أن حساباته مبنية على ما يعرف لدى بعض الأوساط في سوريا بـ"علم الأرقام".
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