بيرو تعلن سفير المكسيك "شخصاً غير مرغوب فيه" وتمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت وزيرة خارجية بيرو آنا سيسيليا جيرفاسي، الثلاثاء، أن حكومة بلادها تعتبر سفير المكسيك في ليما "شخصاً غير مرغوب فيه"، وأنها أمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد.



وقالت إن الحكومة وافقت على الخروج الآمن لزوجة الرئيس المعزول بيدرو كاستيو، والتي كانت قد طلبت اللجوء في السفارة المكسيكية بالبلاد.

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