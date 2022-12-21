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لجنة بمجلس النواب الأميركي تصوت لصالح نشر البيانات الضريبية لترامب

Lebanon 24
21-12-2022 | 03:00
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صوتت "لجنة الموارد والسبل" بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، لصالح نشر البيانات الضريبية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للعامة، منهية 3 أعوام من الجدل القضائي الذي بدأه الديمقراطيون في مسعى لنشر الوثائق المالية للرئيس الجمهوري السابق.
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ويأتي قرار اللجنة، الذي صدر برغم اعتراضات النواب الجمهوريين، في الأيام الأخيرة للأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، وبعد يوم واحد من توصية لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 بتوجيه تهم جنائية للرئيس السابق.
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