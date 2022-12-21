لجنة بمجلس النواب الأميركي تصوت لصالح نشر البيانات الضريبية لترامب

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صوتت "لجنة الموارد والسبل" بمجلس النواب الأميركي، الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، لصالح نشر البيانات الضريبية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للعامة، منهية 3 أعوام من الجدل القضائي الذي بدأه الديمقراطيون في مسعى لنشر الوثائق المالية للرئيس الجمهوري السابق.ويأتي قرار اللجنة، الذي صدر برغم اعتراضات النواب الجمهوريين، في الأيام الأخيرة للأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، وبعد يوم واحد من توصية لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 بتوجيه تهم جنائية للرئيس السابق.