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بايدن سيعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا خلال لقائه زيلينسكي

Lebanon 24
21-12-2022 | 01:43
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قال مسؤول أميركي رفيع لوكالة "رويترز"، إن الرئيس جو بايدن سيعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمر زيلينسكي بالبيت الأبيض، الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن الرئيس الأوكراني الذي سيصل إلى واشنطن الأربعاء في أول زيارة له منذ بدء الحرب بأوكرانيا، سيعقد اجتماعات مع بايدن وفريقه للأمن القومي وقادة الكونجرس في ذات اليوم.
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