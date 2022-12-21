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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في ماليزيا إلى 25

Lebanon 24
21-12-2022 | 04:30
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ارتفعت حصيلة انزلاق للتربة وقع الجمعة في موقع غير شرعي لمخيم في ماليزيا، إلى 25 ضحية على الأقل بينهم 8 أطفال، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات السبت أفادت بسقوط 24 شخصاً على الأقلّ في الكارثة.
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ومساء الثلاثاء عثرت فرق البحث تحت الأنقاض، على عمق 5 أمتار، على جثمان طفلة يتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات، بحسب ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية للصحافيين.

وتواصل فرق البحث تمشيط التربة الموحلة للعثور على 8 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

ووقعت الكارثة فجر الجمعة في موقع غير شرعي لمخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من بلدة باتانج كالي في محيط العاصمة كوالالمبور.

وقال مسؤولون إن الانهيار حصل بينما كان أكثر من 90 شخصاً نائمين بمعظمهم في موقع التخييم الواقعة قرب منتجع جبلي يضمّ كازينو.

وتمّ العثور على 61 شخصاً سالمين، بحسب السلطات.

وزار رئيس الوزراء أنور إبراهيم المكان مساء الجمعة وأعلن تقديم مساعدات مالية للعائلات التي قتل أو جرح أفراد منها في الانهيار الأرضي.
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