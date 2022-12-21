"آخر ديكتاتورية في أوروبا" في طريقها إلى غزو أوكرانيا

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أظهرت صور الأقمار الصناعية الأخيرة لبيلاروسيا طرقًا مستحدثة في الغابات وحركة تدفق بطيء للمعدات العسكرية إلى الحدود الشمالية لأوكرانيا.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "يعتبر العديد من الخبراء ما سبق على أنه علامة على أن بيلاروسيا من المحتمل أن تكون الجبهة التالية في الغزو الروسي لأوكرانيا. أثار وصول معدات جديدة، إلى جانب عملية "مكافحة الإرهاب" الأخيرة والتفتيش المفاجئ للقوات التي نظمها الجيش البيلاروسي، قلق الحكومة الأوكرانية من احتمال شن هجوم جديد من الشمال في أوائل العام المقبل. لقد أبقت بيلاروسيا، الدولة التي غالبًا ما توصف بأنها آخر ديكتاتورية في أوروبا، جيشها بعيدًا عن غزو روسيا لأوكرانيا، لكن هناك مؤشرات متزايدة على احتمال حدوث تغيير قريبًا".وتابعت المجلة، "كانت هناك زيادة في القطارات التي تنقل الجنود والمعدات من الحدود الروسية إلى بلدة بريست في جنوب غرب بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع بولندا، الدولة العضو في الناتو.وبحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، ستجري القوات الروسية في بيلاروسيا تدريبات تكتيكية قريبًا. وقال المقدم المنشق السابق في قوات العمليات الخاصة البيلاروسية، والذي تحدث مع المجلة شريطة عدم الكشف عن هويته، إن نشر القوات البيلاروسية في أوكرانيا سيكون بمثابة مقامرة للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وأضاف: "يبذل لوكاشينكو قصارى جهده لعدم إرسال الجيش إلى أوكرانيا. فهو على دراية أن الجيش والأجهزة الأمنية هم الضمانة الوحيدة لبقائه في السلطة. إذا أرسلهم إلى أوكرانيا، فسيتسبب ذلك بمقتلهم أو بإصابتهم، ما قد يشكل كارثة بالنسبة له". وتابع قائلاً: "يدعي أن "بولندا تخطط لمهاجمتنا"، لذلك بيلاروسيا بحاجة لنشر جيشها على الحدود. ومع ذلك، فهو تحت رحمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"."وتابعت المجلة، "يتفق معظمهم على أن لوكاشينكو متردد في إرسال قواته للقتال في أوكرانيا بسبب وضعه الأمني غير المستقر في الداخل بعد سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2020 والتي تم قمعها بوحشية وأدت إلى اعتقالات سياسية جماعية. وقالت هانا ليوباكوفا، الخبيرة في الشأن البيلاروسي وزميلة غير مقيمة في المجلس الأطلسي، إن خسارة القوات في أوكرانيا قد تخلق حالة من عدم الاستقرار للوكاشينكو في بيلاروسيا. وأضافت: "ستؤدي خسارة القوات إلى زيادة السخط في البلاد. نعلم من خلال الاستطلاعات أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع تعارض فكرة نشر القوات في أوكرانيا. من الصعب سياسيًا تبرير ذلك". وتابعت قائلة: " يتكون جيش بيلاروسيا من مجندين وشبان لا يتسلمون مناصب عليا، وليس لديهم الدافع للقتال. إذا عادت جثثهم إلى بيلاروسيا، فقد تبدأ الاحتجاجات. من الصعب قياس حجمها، لكنها ستكون عاملا مزعزعا لاستقرار لوكاشينكو"."وبحسب المجلة، "تتباين تقديرات عدد القوات الموجودة حاليًا على الحدود بشكل كبير، لكن مصادر أمنية أوكرانية تقول إنها تتوقع أكثر من 30 ألف جندي، والتعزيزات الروسية ضمناً. وقالت ليوباكوفا إن القوات البيلاروسية جزء بسيط من هذا الرقم. ووفقاً للمقدم المنشق، من بين الدوافع المركزية للجنود البيلاروسيين للبقاء في الجيش الضغط الواضح من قبل الحكومة. وقال: "كانت هناك شائعات بأن جوازات السفر ستسحب من الجيش". يعتقد فادزيم كابانتشوك ، نائب قائد فوج Kastus Kalinouski - وهو فوج من المتطوعين البيلاروسيين تحت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية - أن بيلاروسيا ستدخل الحرب قريبًا. وقال: "ثمانية من كل عشرة أشخاص في الجيش لا يريدون القتال في هذه الحرب. إذا دخلوا أوكرانيا، فإن الجيش سوف ينهار. سوف يستسلمون. يعرف لوكاشينكو هذا، لذا فهو يحاول تجنبه. ومع ذلك، أعتقد أن الصراع سيتصاعد بشكل أكبر خارج سيطرته، بما في ذلك التعبئة الكاملة ومشاركة جيش بيلاروسيا".وتابعت المجلة، "وقالت ليوباكوفا إنه على الرغم من التعزيز المستمر للقوات، فإن الهجوم الفوري غير مرجح ولكنه ممكن. وأضافت: "أعتقد أن هذه عملية إعلامية نظمتها روسيا، وهذه هي الطريقة التي تساعد بها النظام. إنهم يعملون على هذا الأمر بالتعاون مع روسيا". وتابعت قائلة: "لا أعتقد أن الهجوم الفوري ممكن لأنه لا يوجد ما يكفي من القوات الجاهزة للهجوم. لكن مرة أخرى، أخطأ الكثير من الناس في شباط الماضي، وبالنسبة لبوتين، فإن اكتساب كييف هو أكثر نقطة منطقية من منظور عسكري. وأسرع طريقة للوصول إلى كييف هي عبر بيلاروسيا"."وختمت المجلة، "أحد الخاسرين المؤكدين في الهجوم الجديد هو لوكاشينكو، الذي منحه تأخيره في إرسال القوات خدمة معينة لدى شعبه يمكن أن تفسد بسرعة إذا وصلت الشاحنات المحملة بالجثث إلى بيلاروسيا عائدة من الجبهة.وختم المقدم المنشق بالقول: "يدعم الكثيرون روسيا، لكن لا أحد يريد القتال من أجلها. إنهم يعلمون أنها ليست حربهم"."