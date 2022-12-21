الصين تنغمس في الخليج.. وتضع إيران في موقف دفاعي

إختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرًا زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى بمسؤولين سعوديين، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "خلال الرحلة، وقع البلدان "اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة"، مما يشير إلى تعميق العلاقات بين الرياض وبكين، والتي تسعى جزئيًا إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة على المنطقة. لكنها تمكنت أيضًا من إزعاج إيران. اختتمت الرحلة ببيان مشترك أعلنت فيه المملكة العربية السعودية والصين، من بين إجراءات أخرى، اتفاقهما على تعزيز التعاون من أجل "الحفاظ على نظام عدم الانتشار" في ما يتعلق بإيران، و"للتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"."

وتابع الموقع، "كدليل إضافي على اهتمام الصين المتزايد بشؤون منطقة الخليج العربي، تم عقد القمة الأولى بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض. وشدد البيان المشترك على ضرورة معالجة "أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعمها للجماعات الإرهابية والطائفية والمنظمات المسلحة غير الشرعية". ودعا البيان كذلك إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث في الخليج العربي والتي تشهد نزاعات إقليمية بين إيران والإمارات العربية المتحدة. تعد قضية الجزر موضوعًا حساسًا أكدته كل من الجمهورية الإسلامية وإيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي على أنهما إقليم لا ينفصلان في البلاد".

وأضاف الموقع، "في مواجهة انتقادات متزايدة في وسائل الإعلام الإيرانية، غرد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن "الجزر الثلاث وهي أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى في الخليج الفارسي هي أجزاء لا تنفصل عن أرض إيران النقية وتنتمي إلى هذا الوطن الأم إلى الأبد. و في ما يتعلق باحترام وحدة أراضي إيران، فإننا لا نتسامح مع أي طرف". ولم يذكر الصين صراحة. وفي "لقاء" لاحق مع السفير الصيني في طهران، أعرب نائب أمير عبد اللهيان للشؤون الآسيوية عن "استياء إيران الشديد" من الإعلان. كما اشتكى الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى نائب رئيس الوزراء الصيني هو تشون هوا، الذي كان يزور إيران، من أن "بعض الملاحظات التي تم الإدلاء بها خلال زيارة شي إلى المنطقة تسببت في استياء شعب وحكومة إيران"."

وبحسب الموقع، "في غضون ذلك، أعلن كمال خرازي، وزير الخارجية الإيراني السابق ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الذي عينه آية الله خامنئي، أن موقف الصين من وحدة أراضي إيران كان خطأ، وأنه "كان الأمر كما لو أننا نتخذ موقفا مماثلا بشأن تايوان، وهي جزء من الصين". من جانبها، ردت وزارة الخارجية الصينية بالقول إن "دول مجلس التعاون الخليجي وإيران جميعهم أصدقاء للصين، ولا تستهدف العلاقات الصينية الخليجية ولا العلاقات الصينية الإيرانية أي طرف ثالث"، وأن الصين تحترم وحدة أراضي إيران".

وتابع الموقع، "تعود العلاقات الودية بين إيران والصين إلى بلاد فارس قبل الإسلام. لكن خلال الحرب الباردة، كانت العلاقة الثنائية مثيرة للجدل حتى الانقسام الصيني السوفياتي وتخفيف العداء بين الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون والصين، عندما بدأ الشاه ينظر إلى الصينيين على أنهم عامل توازن محتمل يمكن أن يوفر لإيران نفوذاً أمنياً إضافياً ضد الاتحاد السوفيتي. بعد الثورة الإسلامية مباشرة، أعرب الصينيون عن اهتمامهم بإقامة علاقات ودية مع النظام الجديد، وذهبوا إلى حد الاعتذار عن زيارة رئيس الوزراء جوفينج للشاه في العام السابق".

وأضاف الموقع، "من جانبهم، كان اهتمام قادة طهران الجدد بتنمية علاقات قوية مدفوعًا بالضرورة الاستراتيجية، ولا سيما اهتمامهم بشراء الأسلحة للدفاع عن البلاد خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). وكان لهذا الأمر دوراً مهمًا في تطوير صناعة دفاعية محلية في إيران. ومع ذلك، باعت بكين أسلحة بقيمة مليارات الدولارات للعراق أيضًا، وبالتالي وقفت على طرفي الصراع. على المستوى الدولي أيضًا، استخدمت الصين إيران لانتزاع تنازلات من الولايات المتحدة. على سبيل المثال، عندما وافق الرئيس السابق جورج بوش على بيع 150 طائرة من طراز F-16 إلى تايوان في عام 1992، استخدمت بكين تعاونها النووي والصاروخي مع إيران للضغط على الولايات المتحدة لإلغاء الصفقة".

وبحسب الموقع، "كما أثبتت الصين أنها حليف غير موثوق به في الأمم المتحدة من خلال التصويت لصالح كل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي. في حين واصلت بكين المشاركة في اتفاق 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، وخطة العمل الشاملة المشتركة، وأدانت رسميًا انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الصفقة وإعادة فرضها للعقوبات الأميركية على إيران، انخفضت الواردات الصينية من إيران من 1.2 مليار دولار في تشرين الأوب 2018 إلى 428 مليون دولار في شباط 2019".

وتابع الموقع، "علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن السفن الصينية تجنبت الموانئ الإيرانية، في حين منعت بكين دخول السفن الإيرانية إلى الموانئ الصينية، على الأرجح بدافع القلق من تهديد العقوبات الأميركية، حتى مع تعافي التجارة غير المباشرة بين البلدين منذ ذلك الحين جزئيًا، وفقًا لتقارير مختلفة. في الواقع، قدمت الصين شريان حياة لطهران من خلال شراء النفط الإيراني، وإن كان بسعر مخفض. لكن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطرت إيران إلى التنافس مع صادرات النفط الروسية ذات الأسعار المنخفضة بشدة، مما يؤكد الطبيعة الانتهازية لعلاقات بكين مع طهران. على الرغم من التصريحات التي غالبًا ما يتم تبادلها بين إيران والصين، والتي تؤكد على "علاقاتهما الودية"، يبدو أن العلاقات بين طهران وبكين توصف بشكل صحيح على أنها زواج مصلحة وليس شراكة استراتيجية".

وختم الموقع، "بينما تسعى بكين إلى توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، يبدو أنها لا تهتم كثيرًا بالتورط في صراعات إيران الإقليمية مع دول مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والتي تفضل الحفاظ على علاقات ودية معها. علاوة على ذلك، من المرجح أن تدفع علاقة إيران العدائية مع الولايات المتحدة الصين للاحتفاظ باستراتيجيتها التقليدية للتحوط. باختصار، لا تزال إيران وحيدة ومحرومة من أي حليف يمكن الاعتماد عليه".