قتال عنيف وحرب خنادق بأوكرانيا.. وصواريخ "باتريوت" قد تقلب المعادلة

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وفي آخر التطورات، وبينما يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الأميركية، في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الحرب في 24 من شباط الماضي، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجيات العملية العسكرية خلال عام 2023 خلال لقاء مع قادة الجيش الروسي.



وفي هذا الشأن، أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن مساعدة "كبيرة" جديدة لأوكرانيا، ستشمل بحسب مسؤول أميركي كبير، نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة. تقترب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من إتمام شهرها العاشر، وتتواصل العمليات اليوم الأربعاء، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية، وضرب مواقع تمركزها ومخازن أسلحتها، فيما تستمر قوات كييف في المقاومة ومحاولة استعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب.وفي آخر التطورات، وبينما يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الأميركية، في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الحرب في 24 من شباط الماضي، يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجيات العملية العسكرية خلال عام 2023 خلال لقاء مع قادة الجيش الروسي.وفي هذا الشأن، أعلنت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن مساعدة "كبيرة" جديدة لأوكرانيا، ستشمل بحسب مسؤول أميركي كبير، نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة.





وكانت فرنسا سلمت مؤخّرا راجمات صواريخ وبطّاريات صواريخ "كروتال" إلى أوكرانيا التي ستواصل إمدادها بالأسلحة في مطلع العام 2023، وفق ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "تي اف 1" و"ال سي اي" بثّت أمس الثلاثاء.



وكشف الرئيس الفرنسي عندما كان على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" قبالة السواحل المصرية "في الأيّام الأخيرة، سلّمت فرنسا أسلحة إضافية، من راجمات صواريخ وصواريخ +كروتال+ وتجهيزات بالإضافة إلى ما كنّا قد قدّمناه". وكانت وسائل إعلامية أميركية قالت إن الرئيس بايدن ينوي الإعلان عن حزمة أسلحة جديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ "باتريوت" التي أثبتت قدراتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، وهي قادرة على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا.وكانت فرنسا سلمت مؤخّرا راجمات صواريخ وبطّاريات صواريخ "كروتال" إلى أوكرانيا التي ستواصل إمدادها بالأسلحة في مطلع العام 2023، وفق ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "تي اف 1" و"ال سي اي" بثّت أمس الثلاثاء.وكشف الرئيس الفرنسي عندما كان على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" قبالة السواحل المصرية "في الأيّام الأخيرة، سلّمت فرنسا أسلحة إضافية، من راجمات صواريخ وصواريخ +كروتال+ وتجهيزات بالإضافة إلى ما كنّا قد قدّمناه".