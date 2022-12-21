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إقتصاد

أغلى مدن العالم في الـ 2022.. مدينتان تتصدران القائمة للمرة الأولى

Lebanon 24
21-12-2022 | 03:53
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بشكل مشترك تصدرت نيويورك وسنغافورة التصنيف العالمي كأغلى مدن العالم، وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة العالمي لعام 2022، الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU).

 

وتعد تلك المرة الأولى التي تتصدر فيها مدينة نيويورك القائمة، ويعود هذا جزئياً إلى معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة العام الماضي.

 

وضمت القائمة 3 مدن أميركية، إذ جاءت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو أيضاً من بين أغلى المدن في العالم.

 

وشملت القائمة 4 مدن أوروبية، هي: زوريخ وجنيف وباريس وكوبنهاغن، بحسب البيانات التي أعدتها "Statista".

 

وفي أوروبا، تسببت الزيادات في الأسعار بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن التقييم غير المتكافئ لليورو، كما ذكرت وحدة المعلومات الاقتصادية.

 

ويقارن المؤشر السنوي أسعار أكثر من 200 منتج وخدمة يومية مثل الطعام والملابس والإيجار والنقل في 172 مدينة حول العالم.

 

وتمت مقارنة المدن المشمولة في الدراسة بالمدينة الأساسية - نيويورك - بمؤشر محدد عند 100.

 

ووفقاً لمؤشر هذا العام، ارتفع متوسط تكلفة المعيشة في أكبر مدن العالم بنسبة 8.1% في عام 2022، كنتيجة للحرب في أوكرانيا والآثار المستمرة لوباء "كوفيد-19".

 

وقالت أوباسانا دوت، التي كانت مسؤولة عن قيادة البحث، في بيان: "تسببت الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا وسياسات الصين في عدم انتشار فيروس كورونا، في حدوث مشكلات في سلسلة التوريد، والتي أدت، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة وتحولات أسعار الصرف، إلى أزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم".

 

وأضافت "دوت"، "أن متوسط الزيادة في الأسعار في المدن التي تم تحليلها هو "أقوى ما رأيناه في العشرين عاماً التي نمتلك فيها بيانات رقمية".

(العربية)

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