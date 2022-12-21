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عربي-دولي

ملك الأردن يبحث التعاون مع الرئيس الفرنسي في عَمان

Lebanon 24
21-12-2022 | 04:30
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يلتقي ملك الأردن عبد الله الثاني في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، الأربعاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة للقضايا الإقليمية والعالمية.

وكان الرئيس الفرنسي شارك الثلاثاء في مؤتمر "بغداد 2" الذي عقد بساحل البحر الميت بمشاركة دول عربية وإقليمية ومنظمات دولية.
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