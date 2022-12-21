ملك الأردن يبحث التعاون مع الرئيس الفرنسي في عَمان

يلتقي ملك الأردن عبد الله الثاني في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، الأربعاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث التعاون بين البلدين في مختلف المجالات إضافة للقضايا الإقليمية والعالمية.



وكان الرئيس الفرنسي شارك الثلاثاء في مؤتمر "بغداد 2" الذي عقد بساحل البحر الميت بمشاركة دول عربية وإقليمية ومنظمات دولية.

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