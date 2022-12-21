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عربي-دولي

لافروف: دول أوروبا لا تجري تحقيقاً عادلاً في انفجارات "نورد ستريم"

Lebanon 24
21-12-2022 | 04:32
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قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الأربعاء، إنه لا يبدو أن أي دولة أوروبية تجري تحقيقاً ملائماً في سلسلة الانفجارات التي استهدفت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" خلال سبتمبر الماضي.

وأضاف لافروف: "بعد الانفجارات التي وقعت في (نورد ستريم) والتي يبدو أن لا أحد في الاتحاد الأوروبي حقق فيها بموضوعية، أوقفت روسيا نقل الغاز عبر الطرق الشمالية".
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وألقت روسيا باللوم على بريطانيا في التفجيرات، وهي مزاعم رفضتها لندن، في حين قال محققون من السويد والدنمارك إن التفجيرات كانت نتيجة لتخريب متعمد، على الرغم من عدم تحديد الجناة المحتملين.
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