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شارل ميشيل: فضيحة الفساد قد تضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
21-12-2022 | 05:30
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إعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن فضيحة الفساد الأخيرة حول البرلمان الأوروبي قد تلحق الضرر بمصداقية الاتحاد الأوروبي في وقت يواجه فيه الاتحاد عددا من التحديات والأزمات الخطيرة.

وقال ميشيل لـ"بوليتيكو": "الفضيحة تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا للتركيز على أزمات الاقتصاد والطاقة التي تؤثر على حياة المواطنين الأوروبيين في الوقت الحالي".
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وأضاف المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي أنه قلق للغاية بشأن التطورات المتعلقة بالأعضاء الحاليين والسابقين في برلمان الاتحاد الأوروبي وتهم الفساد الموجهة إليهم، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد الفساد لتجنب مواقف مماثلة في المستقبل.

وأكد ميشيل أن "نحتاج أولاً إلى تعلم الدروس من هذا والتوصل إلى مجموعة من الإجراءات لتجنب مثل هذه الأشياء - لمنع الفساد في المستقبل".
 
المصدر: سبوتنيك
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