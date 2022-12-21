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عربي-دولي

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا في هذا الموعد

Lebanon 24
21-12-2022 | 06:00
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أفادت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء نقلاً عن مبعوث روسيا إلى المؤسسات الدولية في فيينا، بأن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور روسيا الخميس، لمناقشة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.
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وتعرضت المحطة التي تقع في منطقة تحتلها روسيا لهجمات مدفعية متكررة يلقي كل جانب فيها باللوم على الآخر، ما يثير مخاوف من وقوع كارثة نووية.
المصدر: الشرق
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