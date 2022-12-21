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عربي-دولي

"حديث ودّي"... وزير خارجية إيران يكشف ما أكّده له نظيره السعودي

Lebanon 24
21-12-2022 | 06:30
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تحدث إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش مؤتمر بغداد للتعاون في الأردن، وذلك في أعلى مستوى للقاءات بين البلدين منذ عام 2016.

وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على "تويتر" باللغة العربية، إن نظيره السعودي كان ضمن عدد من وزراء الخارجية الذين أتيحت له فرصة "الحديث الودي" معهم على هامش مؤتمر الأردن.
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وأضاف عبد اللهيان: "أكد لي الوزير السعودي استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تحدث أيضا مع وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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