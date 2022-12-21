"حديث ودّي"... وزير خارجية إيران يكشف ما أكّده له نظيره السعودي

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حضرت مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لنوکد دعمنا للعراق ، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضا للحدث الودی بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان ، قطر، عراق،والكويت و السعودية. وقد أکد لی الوزیر السعودی استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع ایران. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 21, 2022

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تحدث إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش مؤتمر بغداد للتعاون في الأردن، وذلك في أعلى مستوى للقاءات بين البلدين منذ عام 2016.وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على "تويتر" باللغة العربية، إن نظيره السعودي كان ضمن عدد من وزراء الخارجية الذين أتيحت له فرصة "الحديث الودي" معهم على هامش مؤتمر الأردن.وأضاف عبد اللهيان: "أكد لي الوزير السعودي استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران".وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تحدث أيضا مع وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت.