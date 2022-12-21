14
o
بيروت
12
o
طرابلس
4
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير يكشف... هذا ما تُخطّط له إسرائيل في سوريا
Lebanon 24
21-12-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الجزيرة" أنّ صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية قالت إن السلطات الإسرائيلية تعتزم منع الحركة الجوية بين سوريا وإيران، وتقوم حاليا بدراسة خيارات مختلفة من أجل منع هذه الرحلات، بينها توجيه ضربات من شأنها تعطيل حركة المطارات السورية.
Advertisement
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن إسرائيل تبرر ذلك باستخدام الطرفين الأسطول الجوي لنقل الأسلحة، وإن قصف مطار دمشق عطل حركة المرور، مضيفة أن التشكيلات غير النظامية الموالية لطهران بدأت مؤخرا تتصرف بقدر أكبر من الحرية من الناحية العملياتية في سوريا، وهو ما دفع إسرائيل للنظر في أساليب مختلفة للرد.
وأوضح التقرير أن إيران مترددة بشأن استخدام القوافل البرية لنقل المنتجات العسكرية، لذلك تحول تركيزها نحو استغلال الطيران المدني.
ونقل التقرير عن مركز "ألما" للأبحاث والتعليم الإسرائيلي، أن معظم الرحلات الجوية المتوجهة من إيران نحو سوريا ثم إلى لبنان تتم من قبل شركة الطيران "ماهان إير"، التي شملتها العقوبات الغربية قبل 10 سنوات بسبب نقلها الأسلحة بالتعاون الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وقالت الصحيفة إن مصادر موقع "بريكينغ ديفينس" الأميركي المختص في الشؤون العسكرية يعتبر الضربات الإسرائيلية لمطار دمشق بمثابة تحذير رمزي أكثر من كونها محاولة لتدمير حقيقي إلى حد الآن.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه إذا قررت القيادة الإسرائيلية تعطيل المطار فلن يقتصر فقط على مهاجمة المدرج والبنية التحتية، بل ستقوم باختراق أنظمة التحكم والملاحة أيضا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل نهاية العام الدولار سيصل إلى هذا الرقم.. هذا ما توقعه خبير اقتصادي
Lebanon 24
قبل نهاية العام الدولار سيصل إلى هذا الرقم.. هذا ما توقعه خبير اقتصادي
02:15 | 2022-12-21
21/12/2022 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب انفصال نادين الراسي عن خطيبها كُشف.. خانها مع فتاة أخرى!؟
Lebanon 24
سبب انفصال نادين الراسي عن خطيبها كُشف.. خانها مع فتاة أخرى!؟
01:47 | 2022-12-21
21/12/2022 01:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
Lebanon 24
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
06:00 | 2022-12-21
21/12/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتخطى للمرة الأولى عتبة الـ46 الف ليرة.. اليكم تسعيرته قبل الظهر
Lebanon 24
الدولار يتخطى للمرة الأولى عتبة الـ46 الف ليرة.. اليكم تسعيرته قبل الظهر
02:11 | 2022-12-21
21/12/2022 02:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
08:21 | 2022-12-21
21/12/2022 08:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2022-12-21
سعودي يقتل صديق طفولته حرقاً داخل سيارته في جدّة
17:00 | 2022-12-21
بوتين يقرّ بوضع صعب جداً في مناطق سيطرته في أوكرانيا
16:59 | 2022-12-21
فرنسا.. إلغاء مئات رحلات القطارات بسبب إضراب المراقبين
16:30 | 2022-12-21
الادعاء السوداني: إفادات عمر البشير أمام محكمة الانقلاب لا تحمل أي قوة قانونية
16:00 | 2022-12-21
زيلينسكي في ضيافة بايدن... ما توقيت الزيارة وما هي أهداف أميركا؟
15:30 | 2022-12-21
واشنطن توسع قائمة العقوبات ضد إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
22/12/2022 01:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
22/12/2022 01:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
22/12/2022 01:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact