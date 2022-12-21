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عربي-دولي

رئيس وزراء المغرب يرفع دعوى تشهير ضد نائب أوروبي اتهمه بالفساد

Lebanon 24
21-12-2022 | 07:00
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رفع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي، حسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
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وقال بوفيه لإذاعة "فرانس انتر" إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية "في السنوات 2009-2014"، عارض اتفاقية التجارة الحرة "الضارة" التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقال إن "وزير الزراعة حينذاك عزيز أخنوش لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا"، كما أجاب على سؤال الصحافي عمّا إذا كان الأمر يتعلق بأموال، قائلاً: "ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟".

وتابع بوفيه أنه حدد موعدًا له في مكتب محاميته و"توقفت القضية عند هذا الحد"، مشيراً إلى أنه "عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطًا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين".

ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها إن هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة" و"تعكس حقدا دفينا".
المصدر: france24
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