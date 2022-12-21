تركيا تعلن اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" من بينهم قيادي

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أعلنت قوى الأمن التركية اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي بولاية هاطاي جنوبي البلاد.وقال جهاز الاستخبارات والأمن التركيان، في بيان، "إنهما ألقيا القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هاطاي جنوبي البلاد".ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قوات سوريا الديمقراطية" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.