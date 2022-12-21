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تركيا تعلن اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" من بينهم قيادي

Lebanon 24
21-12-2022 | 07:30
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أعلنت قوى الأمن التركية اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وقال جهاز الاستخبارات والأمن التركيان، في بيان، "إنهما ألقيا القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هاطاي جنوبي البلاد".
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ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قوات سوريا الديمقراطية" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.
المصدر: سبوتنيك
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