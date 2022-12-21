بوتين: هذا هو الضمان الرئيسي لسيادة روسيا

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستحافظ على استعدادها القتالي وستعمل على تحسين الثالوث النووي، وهذا هو الضمان الرئيسي لسيادتها.وقال بوتين خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع: "سنواصل الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي. هذا هو الضمان الرئيسي للحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا والتكافؤ الاستراتيجي، والتوازن العام للقوى في العالم".وأضاف: "من المعروف أن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو الرئيسية تقريبًا تُستخدم اليوم بنشاط ضد روسيا. ومع ذلك، فإن جنودنا وضباطنا يقاتلون من أجل روسيا بشجاعة وثبات".وكشف بوتين عن الحاجة إلى تطوير واستخدام الطائرات بدون طيار في القوات المسلحة الروسية ويجب أن تكون في كل مكان قائلاً: "تتمثل المهمة العاجلة في تحسين المركبات الجوية غير المأهولة، بما في ذلك الضربات الاستراتيجية والاستطلاعية، فضلا عن طرق استخدامها. وقد أظهرت تجربة العملية العسكرية الخاصة أن استخدام الطائرات بدون طيار أصبح في كل مكان تقريبًا وأن هذه الترسانة من الوسائل يجب أن تكون في فرق قتالية وفي فصائل وسرايا وكتائب".وأضاف بوتين أنه "يجب الكشف عن الهدف بأسرع ما يمكن ونقل المعلومات الخاصة بالضرب في الوقت الحقيقي"، مشدداً على أنه "يجب ربط الطائرات بدون طيار ببعضها البعض، ودمجها في شبكة استخبارات واحدة، ولديها قنوات اتصال آمنة مع المقرات والقادة".