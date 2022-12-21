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عربي-دولي
مناورات بحرية روسية- صينية... ما هدفها؟
Lebanon 24
21-12-2022
|
09:00
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تشارك القوات البحرية الروسية والصينية في مناورات عسكرية مشتركة، من المقرر أن تستمر على مدى أسبوع للتدريب على تنفيذ مهام مشتركة تساهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.
وانطلقت المناورات في بحر الصين الشرقي حسبما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، التي أشارت إلى أن هدف هذه المناورات حفظ الأمن البحري وحماية الاستقرار في المنطقة.
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وتقام المناورات ضمن خطة تدريب سنوية مشتركة بين الدولتين ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري.
وتتدرب قوات البلدين على القيام بمهام مشتركة لتأكيد قدرتهما على العمل معا لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هذه المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات البحرية للدولتين وزيادة قدرتهما على العمل المشترك في منطقة المحيط الهادئ.
وتشمل المناورات الاستخدام المشترك للصواريخ والمدفعية ضد أهداف بحرية وجوية معادية، إضافة إلى التدريب على تكتيكات التصدي لغواصات العدو.
المصدر:
سبوتنيك
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