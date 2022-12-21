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عربي-دولي

الحكومة السويسرية توافق على انضمام كرواتيا إلى منطقة الشنغن

Lebanon 24
21-12-2022 | 09:30
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وافقت حكومة سويسرا وهي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من منطقة شنغن، على دخول كرواتيا إلى منطقة حرية الحركة.

وصرحت الحكومة السويسرية في بيان أن "كرواتيا ستدخل منطقة شنغن اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023، واتخذ القرار من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في 8 كانون الأول 2022. وافق المجلس الفيدرالي على القرار في الاجتماع في 21 كانون الأول".
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وتجدر الإشارة إلى أن عمليات فحص الأشخاص على الحدود الداخلية البرية والبحرية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة شنغن سيتم رفعها اعتبارا من 1 كانون الثاني 2023. وسيتم إلغاء عمليات التحقق في المطارات اعتبارا من 26 آذار 2023 ، عندما يتحول الطيران المدني إلى البرنامج الصيفي.

وستتمكن كرواتيا من إصدار تأشيرات شنغن من بداية عام 2023.

المصدر: سبوتنيك
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