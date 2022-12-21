زيلينسكي في ضيافة بايدن... ما توقيت الزيارة وما هي أهداف أميركا؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب بين بلاده وروسيا في 24 شباط الماضي، يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، كما يلقي كلمة أمام الكونغرس.وتزامنت زيارة زيلينسكي مع إنهاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته الأولى منذ 3 سنوات إلى بيلاروسيا، الجار الذي يشكل مصدر تهديد لكييف، كما أعلن بوتين أهداف الجيش الروسي الجديدة خلال العام المقبل 2023.أوضح ألكسندر أرتاماتوف المحلل العسكري الروسي بمعهد مبادرات حفظ السلام، أن لمعرفة أهداف أوكرانيا يجب النظر إلى توقيت الزيارة والنتائج الميدانية لكلا الطرفين أي كييف وواشنطن.وأضاف أرتاماتوف أن هناك 4 عوامل دفعت بالزيارة في هذا التوقيت وهي تخوف أوكرانيا من تحركات روسيا في بيلاروسيا والجبهة الشرقية وفي باخموت، والاستعداد لهجوم روسي وشيك على خيرسون التي أحرزت فيها كييف مكاسب ميدانية، وغرق معظم البلاد في الظلام الدامس بعد الهجمات الروسية الدقيقة الأخيرة، وظهور انشقاقات أوروبية حول أوكرانيا واستمرار المساعدات لها.وبيّن أن الزيارة تأتي أيضا في الأيام الأخيرة من سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب بالكونغرس، وقبل تولي الحزب الجمهوري قيادة المجلس في ظل انقسامات داخل الحزب حول تكلفة المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا.وأكد أرتاماتوف، أن الاجتماع بين بايدن وزيلينسكي يمكن التنبؤ به وهو أساسا معروف، لا سيما بالنظر إلى القرارات التي تم اتخاذها في الأيام القليلة الماضية والمتعلقة بالمساعدة الأمريكية لأوكرانيا.وأضاف: "التوقع الأول أن هذه الأسلحة مصممة لاحتواء روسيا، والثاني الذي لا يقل أهمية ويتمثل بالتفضيلات المالية التي ستحصل عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة، كما أن الميزانيات المتعلقة بدعم كييف لا تزال قيد التنسيق، ولكن يجب أن يكون معروفا أن أي رقم لن يكون نهائيا".فيما يتعلق بالمساعدات الأميركية قالت الأكاديمية سمر رضوان، نائب رئيس تحرير مركز رياليست للدراسات ومقره موسكو، إن بايدن بصدد إعلان مساعدة أمنية إضافية بقيمة 1.8 مليار دولار في هذه الزيارة، بخلاف زيادة المساعدات التي تتصدرها أنظمة صواريخ "باتريوت"، حيث ستضاف هذه المساعدات إلى ما يقرب من 20 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأميركية المقدمة إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية.وأوضحت رضوان أن زيارة الرئيس الأوكراني وخطابة للكونغرس أيضا هدفه استعطاف وتمرير ما يفكر به المشرعون الأميركيون في منح مساعدات طارئة للبلاد بقيمة 45 مليار دولار، وهو ما يرفع إجمالي المساعدات الأميركية لأوكرانيا بأكثر من 100 مليار دولار.وفي الجانب الآخر سترسل واشنطن من تلك الزيارة إشارة إلى الرئيس الروسي والعالم مفادها أن أميركا ستكون مع أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك، وأنّ واشنطن لا ترى حتى الآن طريقة دبلوماسية تسمح بحل النزاع "بشروط عادلة"، وأنّ واشطن لن تدفع زيلينسكي إلى المفاوضات وستواصل الالتزام بمبدأ "لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا نفسها".أما في المعسكر الروسي، فقد حذرت موسكو خلال الأيام الماضية من الصدام المباشر مع واشنطن، وأكد الكرملين أن إمداد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت يعد خطوة استفزازية، وستكون عواقبها تصعيدا للصراع ومخاطر جديدة على الأمن العالمي.