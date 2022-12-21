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عربي-دولي

حكومة غامبيا تعلن إحباط محاولة انقلاب في البلاد

Lebanon 24
21-12-2022 | 10:30
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أعلنت حكومة غامبيا أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية أمس الثلاثاء، مؤكدة اعتقال 4 جنود.

وفي بيان لها، شددت حكومة أصغر دولة في القارة الإفريقية على أنها "تسيطر" على الوضع "بالكامل".

وبحسب "فرانس برس"، فقد تحدث شهود نادرون عن جنود يتنقلون حول مقر الرئاسة في وسط العاصمة بانجول مساء أمس الثلاثاء.
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ونقلت "فرانس برس" أنباء عن "محاولة انقلاب في البلاد"، حيث أنه في حال تأكدت، ستكون هذه أحدث محاولة انقلاب يشهدها بلد في غرب إفريقيا منذ 2020، بعد انقلابين ناجحين في مالي وبوركينا فاسو وآخر في غينيا، ومحاولة فرض أمر واقع في غينيا بيساو.
المصدر: روسيا اليوم
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