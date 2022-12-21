اردوغان يردّ على منتقديه بشأن قضية رئيس بلدية إسطنبول المعارض

Advertisement

رد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الانتقادات الغربية بعد الحظر السياسي الذي فرض على رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، قبل انتخابات العام المقبل.وقال إردوغان لأنصار حزبه الحاكم إن القوى الأجنبية تحاول استغلال القضية للتلاعب بالسياسة التركية قبل التصويت في الانتخابات. وسألهم "هل تبحثون عن مهندسين سياسيين؟ هل تبحثون عن أجانب يستخدمون جريمة فردية للتلاعب بالسياسة في بلدنا؟".وحكمت محكمة الأسبوع الماضي على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين ومنعته من تولي منصب رسمي للمدة نفسها بتهمة "إهانة مسؤول عام" في 2019.ونشأت القضية بعد الانتخابات البلدية التي ألغيت وفاز إمام أوغلو فيها من جديد بعد إعادتها.وكان إردوغان قد امتنع عن التعليق على الإدانة ثلاثة أيام، ثم نأى بنفسه عن الحكم وأشار إلى أنه ما زال من الممكن استئنافه.