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عربي-دولي

"قد يقدمون على تصفيته في أي لحظة".. هذا ما كشفه ضابط أميركي عن إمكانية استبدال زيلينسكي!

Lebanon 24
21-12-2022 | 11:30
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قال ضابط المخابرات الأميركية المتقاعد، سكوت ريتر، إن واشنطن تخطط لاستبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.
 
وقال عبر قناة Judging Freedom: الإعلام الغربي وضع زيلينسكي على الهامش، ويسلط الضوء على زالوجني كرئيس مستقبلي لأوكرانيا سيحدد مستقبلها ومصيرها، باعتباره الشخص القادر على التفاوض مع موسكو، نظرا "للكاريزما" والكفاءة العالية اللتين يتمتع بهما.
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ومن جهته علق عضو مجلس الرئاسة الروسي للشؤون القومية بوغدان بيزبالكو، عبر راديو "سبوتنيك" على هذه المعلومات بالقول: "لا يجدر إصدار الأحكام المسبقة في الأمور المستقبلية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة راضية عن زيلينسكي، وأنه لم يعرض مصالحها للخطر حتى اللحظة، ولا تتوفر أسباب لاعتبار زالوجني منافسا لزيلينسكي على الرئاسة.

وأشار بيزبالكو، إلى أن زيلينسكي يعتمد على الغرب، لدرجة أن حراسه ومرافقيه الشخصيين غربيون، ويمكنهم تصفيته، أو ترتيب إصابته بنوبة قلبية في أي لحظة.

وتساءل عن أسباب تسليط الضوء على زالوجني، في حين أن هناك الكثير من السياسيين الأوكرانيين الذين يرغبون بالوصول إلى كرسي الرئاسة في أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم) 
 

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