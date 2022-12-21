متحدثة البيت الأبيض السابقة تربط بين زيارة زيلينسكي وانخفاض الدعم الأمريكي لأوكرانيا

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أكدت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة تعود إلى انخفاض الدعم الأمريكي لكييف.وكتبت على "تويتر": "لم يكن زيلينسكي ليقوم بهذه الرحلة إذا لم يتراجع الدعم الأمريكي".وأشارت إلى أنه خلال الزيارة، سيحاول زيلينسكي مرة أخرى "بيع" هذا الموضوع للكونغرس والمجتمع.وأفادت صحيفة Politico، بأن زيارة زيلينسكي، للولايات المتحدة، المقررة اليوم شكلت صدمة لكبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين.ووفقا للصحيفة، فإن زيلينسكي سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن، في واشنطن، وسيلقي خطابا أمام الكونغرس.وأضافت، أن مسؤولي البيت الأبيض يتوقعون، أن يحاول زيلينسكي، وبايدن التأثير على الكونغرس لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن التخطيط لهذه الزيارة تم خلف الكواليس من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، منذ عدة أسابيع.