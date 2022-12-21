3 انواع خطيرة جدا.. ما هي قوات "الثالوث النووي" التي تحدث عنها بوتين؟

تحت عنوان: "ما هي قوات "الثالوث النووي" التي تحدث عنها بوتين؟"، جاء في موقع "سبوتنيك":



Advertisement وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، الأربعاء، عن تحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي، مؤكدا أنه ضمن أسس الحفاظ على سيادة روسيا ووحدة أراضيها. تمثل روسيا قوة نووية عظمى تمتلك نحو 6 آلاف قنبلة ذرية إضافة إلى وسائل إطلاقها من البر والبحر والجو، فيما يعرف بـ "الثالوث النووي".وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، الأربعاء، عن تحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي، مؤكدا أنه ضمن أسس الحفاظ على سيادة روسيا ووحدة أراضيها.

معلومات عن ثالوث الردع النووي الذي يتكون من 3 أنواع من الوسائل الهجومية:

النوع الأول: صواريخ (أرض – أرض) يتم إطلاقها من قواعد أرضية لضرب أهداف على بعد آلاف الكيلومترات باستخدام أنواع مختلفة من وسائل الثابتة والمتحركة.

النوع الثاني: القصف الجوي الذي يشمل إطلاق الصواريخ والقنابل من القاذفات الاستراتيجية نحو أهداف برية، ويشمل ذلك الصواريخ المجنحة والقنابل الموجهة، إضافة إلى نوع ثالث هو الذي هو الصواريخ الباليستية التي تطورها الصين لإطلاقها من الجو.

النوع الثالث: الصواريخ النووية التي يتم إطلاقها من البحر في اتجاه أهداف برية باستخدام أنواع محددة من الغواصات الاستراتيجية.

ويمثل هذه النوع أخطر أسلحة ثالوث الردع النووي، لأن الغواصات التي تحمله يمكنها التخفي في أعماق البحار لأشهر قبل أن تطلق صواريخها باتجاه هدف ما في أي مكان حول العالم دون أن تتمكن وسائل التتبع الخاصة بالعدو من رصدها.



كما تمتلك الغواصات أهمية كبيرة في ثالوث الردع النووي لأنه يمكن الاعتماد عليها في الرد بضربات انتقامية ضد العدو إذا تمكن من تنفيذ هجوم نووي مباغت ضد أي هدف تابع للدولة.



وتستخدم الدول التي تمتلك "ثالوث الردع النووي" غواصات تعمل بالطاقة النووية ويتم تزويدها بصواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة للانطلاق من البحر.

ما هي مزايا كل نوع من الأسلحة النووية الهجومية؟

صوامع الصواريخ: عبارة عن صوامع ثابتة تحت الأرض تحمي الصواريخ النووية الموجودة بداخلها إضافة إلى أنها تمثل منصة إطلاق للصاروخ، لكن أبرز عيوبها هو الموقع الثابت الذي يمكن رصده واستهدافه في ضربات استباقية ينفذها العدو.

المنصات البرية المتحركة: تشمل هذه المنصات الصواريخ المحمولة على مركبات والقطارات وتتميز بأنها أفضل من الصوامع، لأنها تتميز بقدرتها الكبيرة على التخفي والمناورة.

الطائرات الحربية: تمثل الطائرات منصات جيدة لإطلاق الصواريخ النووية نحو العد من الجو بصورة تقلل احتمالات قدرته على التصدي لها، لكن وجودها في قواعد برية وتحليقها في الجو قبل الإطلاق يجعل احتمالات استهدافها أكبر.