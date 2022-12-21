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عربي-دولي

واشنطن توسع قائمة العقوبات ضد إيران على خلفية قمع الاحتجاجات

Lebanon 24
21-12-2022 | 15:30
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت شركة إيرانية والعديد من الأفراد على خلفية "قمع الاحتجاجات التي تشهدها إيران".

وجاء في بيان، نشر يوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأميركية، أن العقوبات الجديدة شملت المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إضافة إلى عضوين من الحرس الثوري.
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المصدر: روسيا اليوم
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