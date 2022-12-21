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عربي-دولي
بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض ويعهده بدعم "سخي"
Lebanon 24
21-12-2022
|
14:30
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استقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء، نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور الولايات المتحدة، في أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء العمليات العسكرية الروسية ببلاده في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.
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وقدم زيلينسكي ميدالية للرئيس الأميركي، تقديرا للدور الأميركي في مساعدة أوكرانيا، منذ بدء الحرب مع روسيا، فيما أشاد بايدن بما اعتبرها شجاعة أوكرانية تثير إعجاب العالم.
وأكد بايدن دعم أوكرانيا، وقال لضيفه زيلينسكي "سنمنحكم نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، وسنقدم لكم التدريب المطلوب لأجل استخدامها".
واتهم الرئيس الأميركي روسيا باستهداف المدنيين وتحويل الشتاء إلى سلاح، مشددا على أن واشنطن ستدعم أوكرانيا إلى حين التوصل لسلام عادل.
وكان زيلينسكي نشر في قناته على "تيلغرام" صورا تظهر وصوله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
وكتب زيلينسكي: "أنا في واشنطن اليوم، كي أشكر الشعب والرئيس الأمريكيين والكونغرس على الدعم الذي نحن بأمس الحاجة إليه. وكذلك من أجل مواصلة التعاون في انتصارنا القريب".
كما أعلن الرئيس الأوكراني عن سلسلة من المحادثات "لتعزيز ثبات أوكرانيا في قدرتها الدفاعية".
المصدر:
روسيا اليوم
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