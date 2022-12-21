بوتين يقرّ بوضع صعب جداً في مناطق سيطرته في أوكرانيا

غداة زيارة نادرة إلى بيلاروس أثارت المخاوف من الاستعداد لشن هجوم مشترك على العاصمة كييف، أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بأن الوضع صعب جداً في المناطق الأوكرانية الأربع التي وافق على ضمها في أيلول، بدون السيطرة عليها بالكامل.

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وقال بوتين خلال، الاحتفال السنوي لجهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين: "الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جداً".

وأشاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية العاملة في المناطق الجديدة لروسيا، مؤكداً أن "الذين يعيشون هناك، مواطنون روس يعتمدون على حماية هذه الأجهزة".

ودعا بوتين إلى تركيز الى أقصى الحدود من جانب أجهزة مكافحة التجسس.

وقال: من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال".

ورغم تجنب بوتين الحديث عن حرب أوكرانيا خلال زيارته الأولى إلى مينسك منذ 2019 ولقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أعلن البيت الأبيض، أمس الأول، عن مراقبته عن كثب تعاون الطرفين في الحرب على أوكرانيا، بما يشمل نشر قوات روسية على أراضي بيلاروس.

وبينما تباينت آراء الخبراء حول "إمكانية حدوث غزو بري جديد"، أثارت زيارة بوتين مخاوف أوكرانيا، من استعداد قواته لشن هجوم على كييف بمساعدة بيلاروس. وأكد بوتين أن روسيا لن تبتلع بيلاروس، داعياً إلى تعزيز العلاقات العسكرية.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره البيلاروسي، إنه "لا مصلحة لروسيا في ابتلاع أي كان، هذا بكل بساطة لا معنى له".



