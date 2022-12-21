Advertisement

عربي-دولي

بوتين يقرّ بوضع صعب جداً في مناطق سيطرته في أوكرانيا

Lebanon 24
21-12-2022 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1022106-638072598249608075.jpg
Doc-P-1022106-638072598249608075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غداة زيارة نادرة إلى بيلاروس أثارت المخاوف من الاستعداد لشن هجوم مشترك على العاصمة كييف، أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بأن الوضع صعب جداً في المناطق الأوكرانية الأربع التي وافق على ضمها في أيلول، بدون السيطرة عليها بالكامل.
Advertisement
وقال بوتين خلال، الاحتفال السنوي لجهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين: "الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جداً".
وأشاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية العاملة في المناطق الجديدة لروسيا، مؤكداً أن "الذين يعيشون هناك، مواطنون روس يعتمدون على حماية هذه الأجهزة".
ودعا بوتين إلى تركيز الى أقصى الحدود من جانب أجهزة مكافحة التجسس.
وقال: من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال".
ورغم تجنب بوتين الحديث عن حرب أوكرانيا خلال زيارته الأولى إلى مينسك منذ 2019 ولقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أعلن البيت الأبيض، أمس الأول، عن مراقبته عن كثب تعاون الطرفين في الحرب على أوكرانيا، بما يشمل نشر قوات روسية على أراضي بيلاروس.
وبينما تباينت آراء الخبراء حول "إمكانية حدوث غزو بري جديد"، أثارت زيارة بوتين مخاوف أوكرانيا، من استعداد قواته لشن هجوم على كييف بمساعدة بيلاروس. وأكد بوتين أن روسيا لن تبتلع بيلاروس، داعياً إلى تعزيز العلاقات العسكرية.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره البيلاروسي، إنه "لا مصلحة لروسيا في ابتلاع أي كان، هذا بكل بساطة لا معنى له".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2022-12-21
18:30 | 2022-12-21
18:00 | 2022-12-21
16:59 | 2022-12-21
16:30 | 2022-12-21
16:00 | 2022-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website