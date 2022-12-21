بيرو تطرد سفير المكسيك

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أمرت سلطات بيرو سفير المكسيك لديها بابلو كونيسا، بمغادرة البلاد في غضون 3 أيام بسبب تدخل الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور في شؤونها الداخلية. وجاء ذلك في وقت أقرّ البرلمان البيروفي تقديم موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى 2024، في خطوة ترمي لحل الأزمة السياسية وإنهاء الاحتجاجات التي أشعلها عزل الرئيس بيدرو كاستيو وتوقيفه.