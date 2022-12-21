عفو مشروط عن المتخلّفين عن التجنيد في سوريا: تسليم أنفسهم خلال 3 أو 4 أشهر

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قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية ««سانا» إن الرئيس بشار الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا يمنح بموجبه «عفوا عاما» عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الأمس 21 يناير الجاري.وبينت الوكالة أن المرسوم يشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وكامل العقوبة في التخلف عن الخدمة العسكرية داخليا وخارجيا والمنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950.ولا يشمل هذا العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي، وفق الوكالة.وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى.