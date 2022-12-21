زيلينسكي أمام الكونغرس: مُسيرات إيران تهديد لبنيتنا التحتية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن الطائرات المُسيرة الإيرانية أصبحت تهديدا للبنية التحتية لبلاده، خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ نحو 10 أشهر.وكان زيلينسكي يشير إلى استعانة الجيش الروسي بطائرات إيرانية، لقصف أهداف حيوية في أوكرانيا.ورغم ذلك، أكد الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأميركي في واشنطن، أن "أوكرانيا لن تستسلم أبدا" للقوات الروسية، وقال إن قواته "صامدة في مواقعها".