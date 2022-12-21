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عربي-دولي
زيلينسكي أمام الكونغرس: مُسيرات إيران تهديد لبنيتنا التحتية
Lebanon 24
21-12-2022
|
23:00
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن الطائرات المُسيرة الإيرانية أصبحت تهديدا للبنية التحتية لبلاده، خلال الحرب التي تشنها روسيا منذ نحو 10 أشهر.
وكان زيلينسكي يشير إلى استعانة الجيش الروسي بطائرات إيرانية، لقصف أهداف حيوية في أوكرانيا.
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ورغم ذلك، أكد الرئيس الأوكراني في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأميركي في واشنطن، أن "أوكرانيا لن تستسلم أبدا" للقوات الروسية، وقال إن قواته "صامدة في مواقعها".
وكان زيلينسكي يتحدث خلال أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على بلاده، في 24 فبراير الماضي، وقدم للكونغرس علما أوكرانيا جلبه معه من أرض المعركة.
وقال لأعضاء الكونغرس إن هذا العلم "هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت"، المدينة التي زارها الثلاثاء.
ومن جهة أخرى، أكد أن المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لبلاده للتصدي للهجوم الروسي "ليست صدقة"، بل "استثمار في الأمن العالمي".
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