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نتانياهو قبل ربع ساعة من انتهاء المهلة: نجحت في تشكيل حكومة

Lebanon 24
21-12-2022 | 23:30
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اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو بالرئيس إسحاق هرتسوغ، ليل الأربعاء، وأبلغه أنه نجح في تشكيل حكومة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وجاء الاتصال قبل انتهاء المهلة المعطاة لنتانياهو بربع ساعة، على خلفية أزمة في المفاوضات مع عضو الكنيست إيتمار بن غفير ومع حزب "يهدوت هتوراة" المتدين.
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والخطوة التالية هي إعلام نتانياهو رئيس الكنيست عن نجاحه بتشكيل حكومة، وبعدها سيكون لديه مدة أقصاها أسبوع لعرض حكومته على البرلمان من أجل نيل الثقة.
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