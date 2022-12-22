15
o
بيروت
16
o
طرابلس
4
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"اقتراح مثير" بشأن الجيش الروسي.. وبوتين وافق سريعا
Lebanon 24
22-12-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، زيادة عدد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوما في أوكرانيا، إلى 1.5 مليون عنصر من 1.15 مليون، إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.
وقال شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي وافق على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين "من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".
Advertisement
وأبلغ شويغو بوتين، خلال مؤتمر نهاية العام لكبار الضباط العسكريين الروس، أن هذا مطلوب "لضمان حل المشاكل المتعلقة بالأمن العسكري الروسي"، وقال إن 695 ألفا من المقاتلين يجب أن يكونوا جنودا متعاقدين محترفين، على عكس المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.
كان بوتين قد وقع مرسوما قبل أشهر فقط لزيادة عدد الجنود 137 ألفا اعتبارا من أول كانون الأول 2023 ليصل عددهم إجمالا إلى 1.15 مليون جندي، كما استدعى أكثر من 300 ألفا من جنود الاحتياطي في حملة تعبئة مثيرة للجدل لدعم الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
ويقول محللون عسكريون من الولايات المتحدة والغرب إن عشرات الآلاف من الجنود الروس لقوا حتفهم في الأشهر العشرة منذ بدء اجتياح روسيا لأوكرانيا.
وفي 21 أيلول، حين نشرت آخر حصيلة رسمية، أعلن شويغو مقتل 5937 جنديا روسيا هناك.
كما اقترح شويغو رفع الفئة العمرية للخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل المواطنين الروس، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاما.
وفي ظل النظام الحالي، يمكن استدعاء الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما لأداء الخدمة العسكرية، على الرغم من أن شويغو وبوتين قالا مرارا إنه لا يتم إرسال المجندين للقتال في أوكرانيا.
وفي حديثه في نهاية المؤتمر، قال بوتين إنه يؤيد مقترحات شويغو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
Lebanon 24
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
06:00 | 2022-12-21
21/12/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
15:46 | 2022-12-21
21/12/2022 03:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
08:21 | 2022-12-21
21/12/2022 08:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
14:47 | 2022-12-21
21/12/2022 02:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مستمرّ بالإرتفاع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-21
21/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2022-12-22
إصابة مسؤولين مواليين لروسيا في قصف أوكراني على دونيتسك
02:24 | 2022-12-22
على الرغم من التوترات بين البلدين.. "الدبلوماسية المخضرمة" سفيرة لأميركا لدى روسيا
02:00 | 2022-12-22
الصين تسجل 3030 إصابة جديدة بكورونا
01:30 | 2022-12-22
كولومبيا تجري مفاوضات لشراء 16 مقاتلة "رافال" فرنسية
01:22 | 2022-12-22
هدية من زيلينسكي لبايدن.. ماذا قدّم له؟
01:00 | 2022-12-22
شرطة فيجي تطلب من الجيش مؤازرتها لحفظ الأمن بعد الانتخابات
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
22/12/2022 09:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
22/12/2022 09:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
22/12/2022 09:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact