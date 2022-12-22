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شرطة فيجي تطلب من الجيش مؤازرتها لحفظ الأمن بعد الانتخابات

Lebanon 24
22-12-2022 | 01:00
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أعلنت شرطة فيجي أنّها طلبت من الجيش مؤازرتها في "الحفاظ على الأمن والاستقرار" في البلاد، بعد الأزمة الناجمة عن رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته فرانك باينيماراما الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التشريعية.
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وفي بيان أصدرته، الخميس، قالت الشرطة التي يؤيّد قادتها باينيماراما، إنّ قرار استدعاء الجيش اتّخذ بسبب "توتّرات عنصرية" لم تحدّدها، و"معلومات استخباراتية" وردتها بشأن "اضطرابات مدنية مخطّط لها".

ونقل البيان عن قائد الشرطة سيتيفيني كيليهو قوله إنّ "القرار اتُّخذ بالتوافق"، بعد اجتماع عقد بينه وبين بينيماراما وقادة الجيش.
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