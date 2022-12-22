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كولومبيا تجري مفاوضات لشراء 16 مقاتلة "رافال" فرنسية

Lebanon 24
22-12-2022 | 01:30
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تجري كولومبيا مفاوضات لشراء 16طائرة مقاتلة من طراز "رافال" من المصنّع الفرنسي "داسو"، على ما أعلنت رئاسة البلد الواقع بأميركا الجنوبية الأربعاء، في إطار مساعيها استبدال طائرتها من طراز "كفير" الإسرائيلية.
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وقالت الرئاسة في بيان إن الدولة الأميركية الجنوبية "اختارت مسبقاً عرض الحكومة الفرنسية لبيع 16 طائرة طراز رافال"، بعد الاطلاع على طائرات "غريبن" السويدية و"F 16" الأميركية.

وأضافت "لا توجد عقود موقعة، إنها مفاوضات أولية" على عرض تقدر قيمته بنحو 15 مليار بيزوس (نحو 3 ملايين دولار).

وأوضحت الرئاسة أن طائرات "رافال" تمثل "الخيار الأفضل للبلاد من حيث السعر والكفاءة وقابلية التشغيل".
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