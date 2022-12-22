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عربي-دولي
الصين تسجل 3030 إصابة جديدة بكورونا
Lebanon 24
22-12-2022
|
02:00
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الخميس، إنها لم تسجل أي وفيات جديدة بكورونا، في 21 كانون الأول، مثل اليوم السابق.
وسجلت البلاد 3030 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض في 21 كانون الأول، مقابل 3101 في اليوم السابق.
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