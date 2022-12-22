الصين تسجل 3030 إصابة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الخميس، إنها لم تسجل أي وفيات جديدة بكورونا، في 21 كانون الأول، مثل اليوم السابق.



وسجلت البلاد 3030 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض في 21 كانون الأول، مقابل 3101 في اليوم السابق.

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