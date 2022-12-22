وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري مع نظيره الفرنسي

تلقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفياً الأربعاء من وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).



واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisement