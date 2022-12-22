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عربي-دولي

هدية من زيلينسكي لبايدن.. ماذا قدّم له؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 01:22
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أهدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي جو بايدن، الأربعاء، ميدالية أوكرانية للاستحقاق العسكري، مقدمة من ضابط برتبة كابتن بوحدة لصواريخ هيمارس كانت مُنحت له.

وأثبتت أنظمة صواريخ هيمارس التي زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بها، أهميتها البالغة في أغسطس مع الهجمات الأوكرانية، التي أدت إلى طرد الروس من خاركيف ثم من خيرسون الشهر الماضي، مما عزز استراتيجية كييف المتمثلة في ضرب نقاط القيادة والسيطرة الروسية والطرق اللوجستية ومستودعات الذخيرة.
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وقال البيت الأبيض إن الضابط التقى بزيلينسكي في باخموت، وهي مدينة تقع على خط المواجهة بشرق أوكرانيا، في وقت سابق من الأسبوع وطلب منه تسليم ميداليته إلى بايدن تعبيرا عن امتنانه.

وذكر البيت الأبيض أن الضابط كتب أيضا رسالة إلى بايدن عبر فيها عن تقدير كييف للمساعدة الأميركية، التي ساهمت في بقاء الكثيرين على قيد الحياة.

وقال بايدن خلال تسلم الميدالية من زيلينسكي: "حسنا، إنها غير مستحقة ولكنها موضع تقدير".

وقال البيت الأبيض إن بايدن سلم في وقت لاحق عملتين عسكريتين إلى زيلينسكي، واحدة للضابط والأخرى للرئيس الأوكراني.

كما تعهد بايدن بتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، وقال: "لهذا السبب سنزود أوكرانيا ببطارية صواريخ باتريوت وندرب قواتك لتكون قادرة على استخدامها بدقة".

وقال بايدن لزيلينسكي عن قرار مجلة تايم اختياره شخصية عام 2022: "أنت رجل العام".
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